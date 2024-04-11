Bayern Münih'te Alphonso Davies konusu belirsizliğini koruyor.



Alman ekibi, adı Real Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son kararını vermesini bekliyor.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Kanadalı futbolcunun menajeri Nick Huoseh, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Davies'e baskı yapılması adil değil. Bir yıl önce anlaşmaya çok yaklaşmıştık. Daha sonra tüm yönetim değişti. Yedi ay boyuncu bizimle iletişime geçen olmadı. Bu süre zarfında ben kulüple iletişime geçmeye çalıştım." şeklinde konuşmuştu.



REAL MADRID İHTİMALLERİ



Davies için daha önce çıkan Real Madrid haberlerinde, İspanyol devinin Kanadalı yıldızı sözleşmesi gelecek yıl biteceği için bu yaz düşük bir bonservisle kadrosuna katabileceği veya gelecek sezon bonservissiz transfer edebileceği belirtilmişti.



PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLLER



Öte yandan Alman basınında yer alan haberde, Bayern Münih'in Davies'in son dönemdeki performansından memnun olmadığı ifade edildi.



1 YILLIK KONTRATI VAR



Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.





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