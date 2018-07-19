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Bayern Münih, Boateng'in fiyatını belirledi

Alman devi Bayern Münih, Jerome Boateng'in bonservisini belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih, Boateng'in fiyatını belirledi
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19 Temmuz 2018 14:49
Bayern Münih, adı sıkça transfer dedikodularında yer alan yıldız savunmacı Boateng'in bonservisini belirledi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki futbolcu için belirlenen rakam 80 milyon euro.

Uzun zamandır Paris Saint Germain'in transfer radarında olan Alman savunmacı için Fransız kulübünün nasıl hereket edeceği merak konusu.

Boateng, 2017-2018 sezonu boyunca çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve Alman Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

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