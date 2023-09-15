Haber Tarihi: 15 Eylül 2023 18:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 18:01

Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı canlı izle şifresiz | Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı canlı izle şifresiz Tivibu Spor 1 izle | Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Tivibu Spor 1 canlı izlenebilecek olan Gaziantep - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı canlı izleme detayları

Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı canlı izle şifresiz | Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?
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Bayern Münih Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Peki, Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?


Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 15 Eylül Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

Xabi Alonso yönetiminde Bundesliga'da ilk 3 haftayı 9 puan ve averajla lider geçen Bayer Leverkusen'de ise sağ bek Arthur ve forvet alternatiflerinden Patrik Schick sakat. Kerem Demirbay, Mitchel Bakker, Moussa Diaby ve Sardar Azmoun (kiralık) takımdan ayrılmıştı. Benfica'dan ayrılan Alejandro Grimaldo'nun bedelsiz kadroya katılması, yaklaşık 25 milyon euro bonservis ödenen Nathan Tella'nın alternatif oyuncu olarak kadroda yer alması medyada geniş yer buldu. Jonas Hofmann, Granit Xhaka ve Victor Boniface direkt ilk 11'e koyulan transferler oldu. Elde Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Florian Wirtz gibi parçalar da mevcut.


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