Bayern Münih, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi dışına itti

Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaştı.



Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak üç puanı aldı ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi dışına itti.



Mücadelede gol perdesini 34. dakikada Thomas Müller Lewandowski'nin asistinde kaydetti. 43. dakikada Sane'nin uzaktan sert şutunu Stegen çıkaramadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda Bayern atakları hız kesmedi ve 62. dakikada Musiala farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda Barcelona varlık gösteremezken skora boyun eğdi ve Bayern sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Barcelona, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayarak kabus sezonunda bir darbe daha almış oldu.



Bu skorla Bayern 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı. Grupta Benfica'nın Dinamo Kiev'i mağlup etmesiyle Barcelona ise bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.





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