Bayern Münih-Anadolu Efes maçı öncesi 5 madde!

Anadolu Efes, deplasmanda oynayacağı Bayern Münih maçıyla birlikte THY EuroLeague'de 2018/19 sezonunu açıyor.İşte bu maç öncesi dikkatimizi çeken 5 madde...Anadolu Efes, pota altında Bayern Münih'e göre daha fizikli, daha elit, daha esnek isimlere sahip. Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Adrien Moerman ve Brock Motum, Bayern Münih'e deyim yerindeyse birkaç boy büyük oyuncular. Anadolu Efes için galibiyet yolu buradan geçecek.Anadolu Efes kısaları, pota altına frene basmadan girebilen oyuncular. Hem Shane Larkin, hem Rodrigue Beaubois Bayern pota altını otoyola çevirebilirler. Maçın başında Anadolu Efes, Bayern pota altını iyi işleyebilirse tüm savunma dengesini bozup umulandan daha kolay bir galibiyet elde edebilir.EuroLeague'in en mütevazı takımlarından biri olan Bayern Münih'e bakınca, kadrolarının en güçlü yanının kısa savunması olduğnu görüyoruz. Stefan Jovic, Maodo Lo ve Braydon Hobbs'un savunmalarını zorlayabilecek, yıpratabilecek isimlere sahip Anadolu Efes ama Bayern de direniş gösterecekse ancak bu yolla mümkün olabilir.Bayern Münih'i ateşleyebilecek oyuncu Peteri Koponen! Anadolu Efes'in, Koponen'e sahayı dar etmesi gerekiyor. Muhtemelen maç boyu Ergin Ataman'ın Koponen'in üstüne Vasilije Micic ve Doğuş Balbay ile gidip kısıtlamaya çalışacağını göreceğiz.Anadolu Efes'in geçen sezona göre daha modern bir hücum yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, zaman zaman 3 oynayabilecek Vasilije Micic, Krunoslav Simon ve hatta Brock Motum 5'inden 4'ü sahada olabilir ve bu 4 oyuncu da oyun kurulumuna fevkalade yardım edebilir. Bayern'e karşı Anadolu Efes'in sahada ne kadar çok pas noktası olursa ve bu noktalar düzgün bir şekilde işlerse, galibiyet o denli kolay olacak.