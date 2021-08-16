Bayern Münih: "Amacımız borçsuz kalmak"

Avrupa futbolunda ekonomik kriz yaşanırken, Bayern Münih'ten açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bayern Münih: 'Amacımız borçsuz kalmak'
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16 Ağustos 2021 18:05
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, kulübünün mali durumunu diğer Avrupa takımlarıyla karşılaştırdı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, mali durumlar hakkında konuştu. Hainer, kulübünün mali durumunu bazı Avrupa takımlarıyla karşılaştırdı.

Kicker'e konuşan Herbert Hainer, "Barcelona'nın borcunun 1,2 milyar euro olduğunu okudum. PSG, 2019/20 sezonunda 123 milyon euro kaybetti, Juventus bu yıl 100 milyon euro kaybetti. Abramovich, Chelsea'ye yaklaşık 1 milyar yatırım yaptı. Amacımız, bu tür senaryolardan kaçınarak rekabetçi kalmak. Şimdiye kadar bunu iyi yaptık." ifadelerini kullandı.


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