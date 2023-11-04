Bayern Münih, Alphonso Davies'in satış fiyatını belirledi

Alman devi Bayern Münih, adı Real Madrid ile anılan Alphonso Davies'in satış fiyatını belirledi.



Diario As'ın haberine göre; Bayern Münih, Kanadalı sol bek oyuncusu Alphonso Davies için en az 50 milyon euro'luk bonservis geliri istiyor.



Bavyera ekibinin ismi uzun süredir Real Madrid ile anılan 23 yaşındaki Davies için 50 milyon euro'dan az tekliflere sıcak bakmayacağı belirtildi.



REAL MADRİD, DAVIES'TE ISRARCI



Haberde ayrıca, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Alphonso Davies'i kadrosuna katmak isteyen ancak olumlu sonuç alamayan Real Madrid'in önümüzdeki dönemde genç oyuncu için tekrardan harekete geçeceği öne sürüldü.



İspanyol devinin, Bayern Münih'in istediği rakamı ödemeye sıcak baktığı ve Alman ekibiyle anlaşıp yıldız ismi kadrosuna katabileceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih'te 15 karşılaşmaya çıkan Davies, bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı. Kanadalı sol bekin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



