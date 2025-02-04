Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeleyecek

Bayern Münih, sol bek oyuncusu Alphonso Davies ile 2030 yılına kadar süren yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeleyecek
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04 Şubat 2025 19:10
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sol bek oyuncusu Alphonso Davies hakkında kararını verdi. 

Alman devi, Kanadalı oyuncu ile 2030'a kadar süren yeni bir sözleşme imzalayacak. 

Bu sezonun yaz ayında kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu kontratı tamamlaması durumunda Bavyera ekibinde 11 sene forma giymiş olacak. 

PERFORMANSI

Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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