Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeleyecek

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sol bek oyuncusu Alphonso Davies hakkında kararını verdi.



Alman devi, Kanadalı oyuncu ile 2030'a kadar süren yeni bir sözleşme imzalayacak.



Bu sezonun yaz ayında kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu kontratı tamamlaması durumunda Bavyera ekibinde 11 sene forma giymiş olacak.



PERFORMANSI



Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.