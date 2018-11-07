Bayern Münih AEK maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

. Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Bayern Münih-AEK maçı naklen yayınlanacak.
7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'de oynanacak maç beIN Sports 4'den canlı olarak yayınlanacak
Bayern Münih-AEK maçı 7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren beIN Sports MAX 4 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.
D Grubu'nda Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Grubun diğer mücadelesinde ise Porto, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.
İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.
A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi
'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle: A Grubu:
Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
B Grubu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Borussia Dortmund
|4
|3
|0
|1
|8
|2
|6
|9
|Atletico Madrid
|4
|3
|0
|1
|7
|6
|1
|9
|Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|6
|5
|1
|4
|Monaco
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1
Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1
C Grubu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Barcelona
|4
|3
|1
|0
|11
|3
|8
|10
|Inter
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|Tottenham
|4
|1
|1
|2
|7
|9
|-2
|4
|PSV
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
D Grubu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Liverpool
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|Napoli
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|PSG
|4
|1
|2
|1
|11
|7
|4
|5
|Kızılyıldız
|4
|1
|1
|2
|3
|10
|-7
|4
Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0
Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Porto
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|Schalke 04
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|3
|8
|Galatasaray
|4
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|4
|Lokomotiv Moskova
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0