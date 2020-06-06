Bayern Münih, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Leverkusen'i 4'lediler...

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, lider Bayern Münih'i Bay Arena'da ağırladı.Leverkusen'in öne geçtiği maçı, Bayern Münih 4-2 kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Coman, 42. dakikada Goretzka, 45. dakikada Gnabry ve 66. dakikada Lewandowski'den geldi. Leverkusen'in sayılarını ise 10. dakikada Alario ve 89. dakikada Wirtz kaydetti.Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu.Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu. Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.Bayern'in makinesi Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 44 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.Lewa'nın son 5 sezonu42 gol | 2015/1643 gol | 2016/1741 gol | 2017/1840 gol | 2018/1944 gol | 2019/20Bayern Münih'in efsaneleri arasına giren Thomas Müller, bu sezon Bundesliga'da 20. asistini yaptı ve Kevin De Bruyne'nin 2014/15, Wolfsburg'daki rekorunu egale etti. Öte yandan 348. maçına çıkan Alman oyuncu, gördüğü sarı kartla kariyerinde ilk kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.