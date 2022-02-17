Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Adamu kaydetti. Bayern Münih'e eşitliği getiren sayı Kingsley Coman'dan geldi.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi 8 Mart Salı günü, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Adamu kaydetti. Bayern Münih'e eşitliği getiren sayı Kingsley Coman'dan geldi.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi 8 Mart Salı günü, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.