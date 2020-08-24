Bayern Münih 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.



Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.



Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığı döneminde 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick ise kulüp kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.



Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni kazanan takımları karşı karşıya getirecek 2020 UEFA Süper Kupa maçı, 24 Eylül Perşembe günü Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Stadı'nda oynanacak.



