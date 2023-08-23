Bayern Münih, 2 metrelik kalecisiyle imzaladı

Bayern Münih Transfer Haberleri: Bayern Münih, B takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci Tom Hülsmann'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih, 2 metrelik kalecisiyle imzaladı
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23 Ağustos 2023 17:51
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, altyapısındaki oyuncuları A takım bünyesine katmaya devam ediyor.

Bavyera ekibi, B takımında forma giyen 19 yaşındaki Alman kaleci Tom Hülsmann ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 

2 metre boyundaki Hülsmann'ın adı bir çok Avrupa deviyle anılıyordu. Genç kaleci Almanya'da yıldız vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih B takımıyla 13 karşılaşmaya çıkan Hülsmann kalesinde 18 gol görmüştü.

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