Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, altyapısındaki oyuncuları A takım bünyesine katmaya devam ediyor.
Bavyera ekibi, B takımında forma giyen 19 yaşındaki Alman kaleci Tom Hülsmann ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
2 metre boyundaki Hülsmann'ın adı bir çok Avrupa deviyle anılıyordu. Genç kaleci Almanya'da yıldız vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih B takımıyla 13 karşılaşmaya çıkan Hülsmann kalesinde 18 gol görmüştü.
Bavyera ekibi, B takımında forma giyen 19 yaşındaki Alman kaleci Tom Hülsmann ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
2 metre boyundaki Hülsmann'ın adı bir çok Avrupa deviyle anılıyordu. Genç kaleci Almanya'da yıldız vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih B takımıyla 13 karşılaşmaya çıkan Hülsmann kalesinde 18 gol görmüştü.