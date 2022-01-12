Bayern Mühih'ten Haaland için temas!

Geleceği büyük bir merak konusu olan Erling Haaland için Bayern Münih de transfer yarışına katıldı.
Sport Bild'de yer alan habere göre; Alman devinin Norveçli futbolcunun menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği ve oyuncu ile ilgilendiklerini söylediği aktarıldı.
Haberde, Bayern Münih'in, Robert Lewandowski ile yeni sözleşme görüşmelerinde zorlukla karşılaşacağını düşündüğü, bu yüzden Erling Haaland için temas kurduğu belirtildi.
21 yaşındaki Erling Haaland, sözleşmesindeki özel madde gereği 2022 yazında 75 milyon euro'ya transfer olabilecek.
Haaland'ın adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve PSG ile de geçiyor.
Sport Bild'de yer alan habere göre; Alman devinin Norveçli futbolcunun menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği ve oyuncu ile ilgilendiklerini söylediği aktarıldı.
Haberde, Bayern Münih'in, Robert Lewandowski ile yeni sözleşme görüşmelerinde zorlukla karşılaşacağını düşündüğü, bu yüzden Erling Haaland için temas kurduğu belirtildi.
21 yaşındaki Erling Haaland, sözleşmesindeki özel madde gereği 2022 yazında 75 milyon euro'ya transfer olabilecek.
Haaland'ın adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve PSG ile de geçiyor.