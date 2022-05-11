'Bayern, Mazraoui'yi kadrosuna kattı'

Gösterdiği performansla adından söz ettiren Ajaxlı Noussair Mazraoui için flaş bir iddia geldi.



Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Bayern'in, birçok takımın peşinde olduğu Mazraoui için kulübü Ajax ile anlaşma sağladığı belirtildi.



Haberde Alman devinin 24 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiği ve transferi kısa sürede açıklayacağı kaydedildi.



Ayrıca, Faslı oyuncu için Bayern'in Ajax'a yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.



Öte yandan, Bayern Münih'in bu transfer sonrası bir sonraki hedefi yine Ajax'tan Ryan Gravenberch olduğu aktarıldı.



Genç oyuncu bu sezon Mazraoui, bu sezon Ajax ile çıktığı 34 maçta, 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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