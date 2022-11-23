'Bayern, Konrad Laimer ile anlaştı!'

Leipzig'de başarılı bir sezon geçiren Konrad Laimer için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Leipzig ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Konrad Laimer ile sözlü anlaşma yaptı.



Haberde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve oyuncunun gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.



Laimer bir kaç ay önce yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yaz ayrılmak için hazırdım ama Leipzig beni göndermek istemedi. Dünyanın en iyi kulüpleri her zaman kapınızı çalmaz. Artık bunu değiştiremezsiniz. Bununla yüzleşmem gerekiyordu. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



25 yaşındaki oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Yıldız oyuncu Alman kulübüyle bugüne kadar çıktığı 167 maçta 11 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi.





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