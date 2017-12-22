Bayern, Juventus, Madrid ve United Özel Formaları Fut Paketlerinde

Adidas, EA Sports işbirliği ile Digital 4th Kit formalarını piyasaya sürdü

Adidas'ın EA Sports iş birliği ile Bayern Munih, Juventus, Real Madrid ve Manchester United için özel ürettiği formalar fut paketleri ile artık Fifa 18'de.

Digital 4th Kits adı verilen seriye Fifa içerisinde sadece FUT modunda erişebileceksiniz. FUT paketlerinde çıkacak bu özel seri formaları kaçırmamanızı öneriyoruz.

Takımların Özel seri formalarına aşığıdan ulaşabilirsiniz.

Bayern Münih


Real Madrid


Juventus



Manchester United

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