Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te formam giyen Robert Lewandowski kariyerine Barcelona'da devam edecek. Bavyera ekibinin kaptanlığını yapan Manuel Neuer ve Thomas Müller, Polonyalı golcüyle ilgili açıklamalar yaptı.



NEUER: "BİZİM İÇİN AĞIR BİR KAYIP"



Manuel Neuer, "Bizim için gerçekten de ağır bir kayıp. Lewandowski'yi gerçekten de çok özleyeceğiz. Çünkü o çok kaliteli bir karakter" ifadesini kullandı.



"SAHADA OYUNU ŞEKİLLENDİREN BİR FİGÜRDÜ"



Thomas Müller, "Artık zamanı gelmişti. Onun için kolay olmadı. Vedalaşmaların karşılıklı saygıyla olması çok önemli. O, son 8 yılda bizim için sadece önemli bir kişilik değildi. Aynı zamanda sahada oyunu şekillendiren bir figürdü" diye konuştu.



BAYERN'DE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU



33 yaşındaki Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Almanya Ligi (Bundesliga), 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı. Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.





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