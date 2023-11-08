Bayern'in yeni hedefi Zubimendi

Bayern Münih, Real Sociedad forması giyen orta saha oyuncusu Martin Zubimendi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bayern'in yeni hedefi Zubimendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 19:17
Bayern Münih, orta saha transferi için yeni hedefini belirledi.

Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund ve scout ekibinin defansif bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.

Alman ekibinde bu doğrultuda listedeki isimlerden birinin de Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi olduğu aktarıldı.

24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı vurgulandı.

Real Sociedad altyapısından yetişen Zubimendi'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery