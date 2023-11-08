Bayern Münih, orta saha transferi için yeni hedefini belirledi.



Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund ve scout ekibinin defansif bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.



Alman ekibinde bu doğrultuda listedeki isimlerden birinin de Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi olduğu aktarıldı.



24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı vurgulandı.



Real Sociedad altyapısından yetişen Zubimendi'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU