Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı

Bayern Münih Basketbol Takımı'nın, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı
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09 Kasım 2023 14:24
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi bu maçı Harry Kane'nin golleri ile 2-1 kazandı. 

Bayern Münih'in aldığı bu galibiyetten sonra Alman ekibinin basketbol hesabı, Fenerbahçe'yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı. Bayern Münih'in maçın ardından yaptığı paylaşım, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Bu gönderiye kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu paylaşıma tepki yağdırdı.

İLK MAÇTA DA PAYLAŞMIŞLARDI

Bayern Münih Basketbol hesabı, Galatasaray'ın Alman ekibi ile ilk maçı öncesi sosyal medyadan Fenerbahçe'ye yönelik bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, "Hey Fenerbahçe Beko taraftarları, Cuma gününü sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" ifadeleri kullanılmıştı.

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