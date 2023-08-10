Bayern'in B planı Dusan Vlahovic

Bayern, Harry Kane'i alamaması durumunda B planı olarak Dusan Vlahovic'i düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern'in B planı Dusan Vlahovic
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10 Ağustos 2023 01:43
Bayern Münih, transferi için uzun süredir yoğun çaba sarf ettiği Harry Kane'in alternatifini İtalya'da buldu.

Alman basını, Tottenham kulübünü bir türlü ikna edemeyen Bayern'in yeni alternatifinin Dusan Vlahovic olarak belirledi. 80 milyon euro bonservis bedelini Tottenham'a kabul ettiremeyen Bayern'in Kane ısrarından vazgeçerek Sırp yıldıza yönelebileceği ifade edildi.

Vlahovic'in ise Juventus'un içinde bulunduğu durumun kariyeri açısından olumsuz gittiği ve Bayern'e imza atmaya oldukça hevesli olacağı kaydedildi.

23 yaşındaki Dusan Vlahovic, geçen yıl Fiorentina'dan Juventus'a 81 milyon euro bonservis bedeline imza atmıştı. Sırp golcü geçen sezon 42 maçta 14 gol 4 asistle Juventus'a katkı sağlamıştı.

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