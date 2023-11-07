Bayern - Galatasaray maçına Portekizli hakem!

Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

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Bayern - Galatasaray maçına Portekizli hakem!
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07 Kasım 2023 14:38
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Nobre düdük çalacak.

Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olacak.

Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.

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