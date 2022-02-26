Bayern, Frankfurt deplasmanında tek golle güldü!

Almanya Bundesliga 24. hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Frankfurt ile karşılaştı.



Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazandı.



Bayern'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Leroy Sane kaydetti.



Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Ukrayna'ya destek amacıyla ülke bayrağının renklerinin bulunduğu bir pazuband ile sahaya çıktı.



Bayern bu galibiyetle puanını 58 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Frankfurt ise 31 puanda kaldı.



Ligin 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Leverkusen ile karşılaşacak. Frankfurt ise Hertha Berlin deplasmanına gidecek.









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