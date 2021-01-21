Bayern deplasmanda tek golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'a konuk oldu.



WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Lewandowski'nin golünün ardından ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda Bayern farkı artırma çabalarını sürdürürken oyuncu değişiklikleri yaptı. 76. dakikaya gelindiğinde ise Augsburg penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Finnbogason topu ağlara gönderemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Lewandowski bu maçtaki golüyle 16. maçında 22 gole ulaşarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.



Bu sonucun ardından Bayern 39 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü, Augsburg ise 19 puanda kaldı.



