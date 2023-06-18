Bayern'den Kim Min Jae ile özel görüşme!

Bayern Münih, Napoli'den Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.



Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için her yolu denediği aktarıldı. Ayrıca kulübün, FaceTime üzerinden Kim Min Jae ile görüşmeler yaptığı belirtildi.



50 MİLYON EURO



Bayern Münih'in, Kim Min Jae'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu için sadece oyuncu ve menajeriyle görüşme yaptığı hatırlatıldı. Bu transferin ise Bayern'e 50 milyon euro'ya mal olacağı vurgulandı.



Öte yandan Bayern Münih'te Lucas Hernandez'in de Paris Saint-Germain'e gitmek istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Ancak Fransız ekibinin, Hernandez için şu ana kadar herhangi bir resmi teklifi olmadığı belirtildi.



HERNANDEZ'İN PARASI KIM'E



Hernandez için konuşan Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer de, "Yeni bir şey yok. Paris Saint-Germain'in de onunla ilgilendiği duydum" dedi. Lucas Hernandez için transfer teklifinin 50 milyon euro'nun üzerinde olması gerektiği, Bayern Münih'in de bu parayla Kim Min Jae transferini finanse edeceği öne sürüldü.





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