Bayern'den Harry Kane için atak!

Son şampiyon Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve santrfor transferi planlayan Bayern, gözünü Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane'e dikti.



The Athletic'in haberine göre Bayern Münih, Harry Kane için 70 milyon euro ve bonusları içeren resmi teklifini İngiliz kulübü Tottenham'a iletti.



Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İngiliz golcü için transferde şartların zorlanacağı bildirilirken, Alman Teknik Adam Tuchel'in de bu transferi çok istediği belirtildi.



KANE SICAK BAKIYOR



Bavyera ekibinin, yıldız oyuncu ile bu transfer konusunda karşıklı olarak anlaştığı ifade edildi. Harry Kane'in gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek Tottenhamdan ayrılmaya sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak baktığı söylendi.



Bayern'in bu transfer için Tottenham ile transfer pazarlıklarını sürdüreceği aktarıldı.



İLK TEKLİFE CEVAP OLUMSUZ



Tottenham Hotspur ise 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki golcüyü bırakmak istemiyor.



İngiliz devinin Harry Kane'i kadrosunda tutmak istediği ifade edilirken yıldız oyuncu için en az 100 milyon euro'luk bonservis ücreti istediği iddia edildi.



KANE'E İLGİ SÜRÜYOR



Öte yandan 29 yaşındaki golcüye talipler artmaya da devam ediyor.



Habere göre; Bayern Münih dışında Real Madrid, Manchester United ve Newcastle United, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.



SEZON PERFORMANSI



Kane, bu sezon Tottenham formasıyla 49 karşılaşmaya çıkarken 32 gol, 5 asistlik performans sergiledi.





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