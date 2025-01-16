Bayern'den gol şov!

Almanya Bundesliga 17. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.



Bayern'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 48. dakikalarda Leroy Sane, 12. dakikada Raphael Guerreiro, 26. dakikada Harry Kane ve 66. dakikada Serge Gnabry kaydetti.



Hoffenheim forması giyen Erencan Yardımcı maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Gift Orban'a bıraktı.



Son olarak Mainz'e mağlup olan Bayern, üst üste 3. galibiyetini aldı. Hoffenheim ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.



Bayern Münih bu galibiyetle birlikte puanını 42'ye çıkardı ve Leverkusen ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Wolfsburg ile oynayacak. Hoffenheim ise Holstein Kiel ile karşılaşaacak.



