Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde bir paylaşım yaptı.
Alman ekibinden yapılan paylaşımda, "İki gün içinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacağız. İşte Bayern ve Galatasaray için oynayan bazı tanıdık yüzler" ifadeleri kullanıldı.
Bayern Münih'in bu paylaşımda kullandığı görselde; Lukas Podolski, Franck Ribery ve Hamit Altıntop yer aldı.
Bayern Münih ile Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Alman ekibinden yapılan paylaşımda, "İki gün içinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacağız. İşte Bayern ve Galatasaray için oynayan bazı tanıdık yüzler" ifadeleri kullanıldı.
Bayern Münih'in bu paylaşımda kullandığı görselde; Lukas Podolski, Franck Ribery ve Hamit Altıntop yer aldı.
Bayern Münih ile Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.