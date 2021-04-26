Bayern'de yeni patron Nagelsmann oluyor

"Aslında ekonomi okumuştum ve BMW'den teklif almıştım. Teknik direktör olma gibi bir düşüncem yoktu ancak hayatta kalabilmem için para kazanmam gerekiyordu"



33 yaşında Bayern'in başına geçmeye hazırlanan Nagelsmann hayatının en büyük hikayesini anlatıyor➤https://t.co/ng8PAcxncn pic.twitter.com/WqoTSJwJp6



— Sporx (@sporx) April 26, 2021

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan teknik direktör Hansi Flick'in yerineJulian Nagelsmann'ı (33) getirmek istiyor ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak.Hansi Flic'in Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek olmasından sonra takımı Nagelsmann'a emanet etmek isteyen Bayern Münih, Alman teknik adam ile anlaştı ancak Leipzig sözleşmesi devam eden teknik direktörünün gidişine bir şartla izin veriyor.Julian Nagelsmann için ayrılması için Bayern Münih'ten 30 milyon euro tazminat talep eden Leipzig, bu bedel ödenmesi halinde Alman teknik adamın ayrılmasına izin verecek; aksi bir durumda Nagelsmann sözleşmesini tek taraflı fesih ederek sürecin FIFA'ya taşınmasına yol açacak.