Bayern'de Noussair Mazraoui için yeni gelişme

Bayern Münih'te Filistin paylaşımı nedeniyle ülkeden sınır dışı edilmesi istenen Noussair Mazraoui ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Bild'de yer alan habere göre, Faslı futbolcunun bugün (perşembe) yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışmayacağı aktarıldı.



NE PAYLAŞTI?



Bayern Münih yönetiminin 25 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü ve tarafların duruşlarının net olduğu aktarıldı.



Mazraoui, Filistin - İsrail arasında yaşananların ardından, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.



SINIR DIŞI TALEBİ



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, bu paylaşım sonrası futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.



