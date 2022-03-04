Bayern'de Gnabry'nin alternatifi: Antony

Bayern Münih, Serge Gnabry'nin alternatifini Ajax'ta buldu.



Bild'in haberine göre, Münih'in, Ajax'ın genç Brezilyalı futbolcusu Antony Matheus ile ilgilendiği belirtildi.



Haberde, Alman devinin Serge Gnabry ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması durumunda rotasını Antony'ye çevireceği ifade edildi.



Ayrıca, yeni sözleşme için kulüpten yıllık 15-20 milyon euro arasında bir ücret talep eden Gnabry ile Chelsea ve Tottenham'ın da ilgilendiği Kaydedildi.



26 yaşındaki Alman oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.



Ajax'ın genç yıldızı Antony, bu sezon çıktığı 29 maçta, 11 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.





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