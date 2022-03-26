Bayern'de Dumfries sesleri!

Bundesliga devi Bayern Münih'in Inter'in sağ bek oyuncusu Denzel Dumfries'i transfer etmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern'de Dumfries sesleri!
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26 Mart 2022 22:08
Inter yıldız sağ beki Hollandalı Denzel Dumfries için flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Bayern Münih'in Inter'in 25 yaşındaki yıldız sağ beki Denzel Dumfries'i transfer etmek istediği belirtildi.

Haberde Inter'in reddedilemeyecek bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmak istemediği kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl PSV Eindhoven'dan transfer edilen başarılı oyuncu, bu sezon Milano ekibiyle çıktığı 36 maçta, 4 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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