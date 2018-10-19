Bayern cephesinden Mesut Özil'e yine hakaret!

Başkanı, Almanya Milli Takımı'nı bıraktıktan sonra 'Bok' dediğiiçin bir kez daha ağır ifadeler kullandı.Houness, Türk asıllı Alman futbolcu için ''Mesut Özil'e b.k dememeliydim,'' diye konuştu.Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde ''Mesut yıllardır bok gibi oynuyor. Ne zaman Arsenal ile oynasak onun tarafından oynuyoruz çünkü en zayıf o.'' sözlerini kullanmıştı.