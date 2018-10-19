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Bayern cephesinden Mesut Özil'e yine hakaret!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Milli Takım'ı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için yine ağır sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern cephesinden Mesut Özil'e yine hakaret!
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19 Ekim 2018 19:32
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nı bıraktıktan sonra 'Bok' dediği Mesut Özil için bir kez daha ağır ifadeler kullandı.

Houness, Türk asıllı Alman futbolcu için ''Mesut Özil'e b.k dememeliydim, pislik demeliydim. B.k yerine çöp diyebilirdim.'' diye konuştu.

''EN ZAYIF HALKA MESUT''

Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde ''Mesut yıllardır bok gibi oynuyor. Ne zaman Arsenal ile oynasak onun tarafından oynuyoruz çünkü en zayıf o.'' sözlerini kullanmıştı.

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