Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bielefeld ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Baştan sonra Bayern'in hakimiyeti altında kaçan karşılaşmada Bielefeld sürprizi yapamadı ve Bavyera temsilcisi karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Önümüzdeki hafta içi Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi maçı olmasına rağmen kadrosunda rotasyona gitmeyen Bayern patronu Flick, sahaya as kadrosu ile çıktı ve yeni transfer Douglas Costa'yı da yedek kulübesinde tuttu.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 8., 51. dakikada Müller, 25., 41. dakikada Lewandowski kaydetti. Lewandowski, Bielefeld karşısında attığı golle, bu sezonki 6. resmi maçında 7. golüne ulaştı.



