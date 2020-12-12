Bayern, Berlin'den bir puanı zor kurtardı!

Bundesliga'nın 11. hafta mücaledesinde Union Berlin ile Bayern Münih, karşı karşıya geldi. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.



Karşılaşmada Union Berlin'in golü 4. dakikada Promel'den geldi. Bayern Münih'in golü ise 68. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.



Başkent ekibinde, Max Kruse sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 17'ye çıkardı. Bayern Münih ise puanını 24'e yükseltti ve Leipzig'e göre averaj farkıyla liderliğini korudu.



Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, sahasında ligin yenilgisiz takımı Wolfsburg'u konuk edecek. Union Berlin ise aynı haftada deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak.



