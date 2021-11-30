Bayern Başkanı Heiner: "Lewandowski Ballon d'Or'u hak etti"

Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner, geride kalan Ballon d'Or sonuçlarını değerlendirdi ve Robert Lewandowski'nin ödülü hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayern Başkanı Heiner: 'Lewandowski Ballon d'Or'u hak etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 16:19
Lionel Messi'nin kariyerindeki 7. Ballon d'Or'u kazanmasının ardından Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner'den değerlendirme geldi.

Heiner, "Bayern Münih olarak Lionel Messi'yi ödülü kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz. Robert Lewandowski ile ise gurur duyuyoruz. Kulüp tarihinde Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Karl-Heinz Rummenige bu ödülü kazanmıştı, Lewandowski de ödülü kazanmayı hak eden bir isim oldu." dedi.

Lewandowski'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirten Heiner, "Lewandowski, son iki yılda attığı gollerle yılın forveti seçilmeyi fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.

33 yaşındaki Lewandowski, Ballon d'Or yarışında Messi'nin arkasından ikinci sırada yer aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.