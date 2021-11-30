Bayern Başkanı Heiner: 'Lewandowski Ballon d'Or'u hak etti'

Lionel Messi'nin kariyerindeki 7. Ballon d'Or'u kazanmasının ardından Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner'den değerlendirme geldi.



Heiner, "Bayern Münih olarak Lionel Messi'yi ödülü kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz. Robert Lewandowski ile ise gurur duyuyoruz. Kulüp tarihinde Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Karl-Heinz Rummenige bu ödülü kazanmıştı, Lewandowski de ödülü kazanmayı hak eden bir isim oldu." dedi.



Lewandowski'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirten Heiner, "Lewandowski, son iki yılda attığı gollerle yılın forveti seçilmeyi fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.



33 yaşındaki Lewandowski, Ballon d'Or yarışında Messi'nin arkasından ikinci sırada yer aldı.





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