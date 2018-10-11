Bayern-Anadolu Efes maçından aklımızda kalan 5 madde

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında sezonu açtı. 90-71 kazanan temsilcimiz, oldukça rahat bir galibiyete ulaştı.90-71'lik galibiyetten aklımızda kalan 5 maddeyi sıralıyoruz...Anadolu Efes'te tam 9 oyuncu asist yapmış. Topu aldığı zaman yere vurabilen oyuncu sayısı, çoğunlukla 4'tü. Devrilmeler sonrası özellikle Tibor Pleiss'ın boş oyuncuları görmesi etkileyiciydi. Ayrıca, hücum noktalarının çok olmasının da etkisiyle tam 9 oyuncu birden üçlük isabeti buldu. Dokuz!Anadolu Efes'te artık başka bir düzen var diyebiliriz. Oyunu bir ya da birkaç oyuncunun değil tüm yapının inşa ettiğini gördük. Sadece Shane Larkin mi ya da Beaubois mı? Micic, Doğuş, James Anderson ya da Krunoslav Simon mu? Hepsi birden. Hatta Brock Motum, Adrien Moerman ve Tibor Pleiss da dahil olarak. Doğru hücumu oynayarak ve en doğru şutu bularak. Böyle olunca, aslında sert bir takım olan Bayern'e karşı %69.7 ikilik, %60 üçlük yüzdesiyle oynandı.Doğuş Balbay'ın istatistiklerine bir bakalım. 19.17 dakikada 3'te 3 ikilik, 1'de 1 üçlük, 2'si hücum olmak üzere 7 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma. Kusursuz oyunun tarifi olabilir mi? Bir de istatistik kağıdına yazmayan etkileri var. Savunmasının ne derece yıpratıcı olduğunu da biliyoruz. İzlemesi büyük keyifti.Shane Larkin'den çok daha iyi performans alınacağı, çok daha büyük katkılar vereceği malum. Çok iyi niyetli, çok istekli. Fakat, biraz daha alışması gerekiyor takıma, formaya, arkadaşlarına, şehre, kültüre, kısacası her şeye. Buna rağmen 13 sayı, 5 asist ile oynadı. Zorlamadı, yapıya uyum sağlamaya çalışarak oynadı. Sezon ilerledikçe daha da iyi bir Larkin göreceğiz.Anadolu Efes, mükemmel bir galibiyet aldı. Geçen sezonki kabusun yaşanmayacağını bize gösterdi. Klasman farkını, sıklet farkını net bir şekilde gösterdi. Fakat, ufak tefek bazı noktalar dikkat çekti. 13 top kaybı, bu kadar çok pas yapan bir takım için fazla değil. Fakat, savunmanın bazen kolay aşıldığını gördük. Birebir savunmalarda biraz daha dikkat gerekiyor. Üst seviye maçlarda ızdırap haline gelebilir. Beaubois'nın biraz daha sistemin içine girmesi gerek sanki. Fakat, zaman bu takımın seviyesini daha yukarı çıkaracak, buna şüphe yok.