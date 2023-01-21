Bayern 6 maç sonra puan kaybetti

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern, Red Bull Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern 6 maç sonra puan kaybetti
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21 Ocak 2023 01:02
Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Red Bull Salzburg'a konuk oldu..

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Goretzka'nın attığı gol VAR'dan dönerken 37. dakikada Choupo-Moting'in golüyle Bayern ilk yarıyı önde tamamladı.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Halstenberg skoru eşitlerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Bayern 6 maç sonra puan kaybederek 35 puana yükseldi. Lepzig ise puanını 29'a çıkardı.

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