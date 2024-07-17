Bayer Leverkusen, Terrier'i istiyor!

Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rennes forması giyen Martin Terrier ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayer Leverkusen, Terrier'i istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 13:50
Rennes forması giyen Martin Terrier için önemli bir talip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Terrier'i kadrosuna katmak istiyor. Leverkusen'in bu transfer için Rennes ile temasa geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Martin Terrier'in adı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

RENNES PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Rennes ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

2020 yılından bu yana Rennes forması giyen Terrier, Fransız temsilcisinde çıktığı 141 maçta 51 gol attı ve 24 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery