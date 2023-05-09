Bayer Leverkusen ile Arsenal'den dev takas

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Arsenal yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.



The Sun'ın haberine göre; İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı gündemine alan Bayer Leverkusen ile bir takas anlaşması yapmak isteyen Arsenal'in Moussa Diaby'i istediği yazıldı.



Moussa Diaby, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 14 gol 11 asist kaydetti.





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