Bayer Leverkusen'de Xhaka sesleri

Sezon başında çalkantılı bir süreç geçiren ve sezon ortasında kan değişikliğine giden Bayer Leverkusen gelecek sene için kadrosunu şimdiden güçlendirmek için çalışmalara başladı. Son olarak Arsenal'de forma giyen İsviçreli orta saha Granit Xhaka'yı renklerine bağlamak üzere



15 MİLYON EURO



Alman ekibin 30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuyla 4 yıllık bir anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Arsenal tarafının bu transferden 15 milyon euro gibi bir kazanç beklentisi var.



7 SEZONDA 217 MAÇ



Büyük umutlarla Borussia Mönchengladbach'dan takıma katılan Xhaka tam olarak istenileni veremesede 7 sezon boyunca Arsenal'de 217 maça çıkıp 15 gollük bir katkı sağladı.



