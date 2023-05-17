Bayer Leverkusen'de Xhaka sesleri

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Bayer Leverkusen gözünü Arsenal'li orta saha oyuncusu Granit Xhaka'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayer Leverkusen'de Xhaka sesleri
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17 Mayıs 2023 10:43
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 10:46
Sezon başında çalkantılı bir süreç geçiren ve sezon ortasında kan değişikliğine giden Bayer Leverkusen gelecek sene için kadrosunu şimdiden güçlendirmek için çalışmalara başladı. Son olarak Arsenal'de forma giyen İsviçreli orta saha Granit Xhaka'yı renklerine bağlamak üzere

15 MİLYON EURO

Alman ekibin 30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuyla 4 yıllık bir anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Arsenal tarafının bu transferden 15 milyon euro gibi bir kazanç beklentisi var.

7 SEZONDA 217 MAÇ

Büyük umutlarla Borussia Mönchengladbach'dan takıma katılan Xhaka tam olarak istenileni veremesede 7 sezon boyunca Arsenal'de 217 maça çıkıp 15 gollük bir katkı sağladı.

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