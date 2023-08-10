Haber Tarihi: 10 Ağustos 2023 10:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 10:48

Baydöner halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 Ağustos 2023 tarihinde Baydöner Restoranları AŞ (BYDNR) halka arzına onay verdi. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplaması bekleniyor. Peki, Baydöner halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Baydöner halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bugün yayınlanan haftalık bültene baktığımızda Baydöner ile Enerya Enerji'nin halka arzına onay geldiğine yer verildi. Bu karar sonrası yatırımcılar, Baydöner'in ne zaman halka arz olacağını araştırmaya başladı. Peki, Peki, Baydöner halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Baydöner Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Baydöner hissesi 21 TL'den halka arz olacak.
Baydöner Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Baydöner'in halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Baydöner Sembolü Ne Olacak? Baydöner Borsa Kodu

Baydöner hissesinin sembolü "BYDNR" olacak

Baydöner Ne İş Yapar?

Şirket esas olarak hızlı tüketim sektöründe restoran ve yiyecek içecek segmentinde, AVM ve caddelerde faaliyet göstermektedir. Şirket Türkiye'deki şube ve bayileri (franchiselar) aracılığıyla et döner satış ile birlikte iskender, pide, çorba, salata, patates kızartması, turşu, künefe vb. satışı yapmaktadır.

Şirket, sahibi olduğu "Baydöner", "Bursa İshakbey" ve "Pide by Pide" adı altında üç ayrı marka ile faaliyet göstermektedir. "Baydöner" markası ile "masaya servis" ve "paket servis" formatında, "Bursa İshakbey" ve "Pide by Pide" markaları ile "gel-al", "self servis", "paket servis" formatında hizmet vermektedir.

Baydöner Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Tatlıpınar Enerji halka arzının büyüklüğü 378 milyon TL olarak açıklandı.

Baydöner Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'dür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Baydöner Kimin? Baydöner Ortaklık Yapısı

Baydöner şirketindeki payların sahibi 50% ile "Levent Yılmaz" ve 50% ile Ferudun Tunçer olarak gözükmektedir.(Yukarıdaki Resim)


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