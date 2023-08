Baydöner halka arz kaç lot düşer, verir? Baydöner halka arz hangi bankalarda?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bugün yayınlanan haftalık bültene baktığımızda Baydöner ile Enerya Enerji'nin halka arzına onay geldiğine yer verildi. Bu karar sonrası yatırımcılar, Baydöner'in ne zaman halka arz olacağını araştırmaya başladı. Peki, Peki, Baydöner halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?Katılımın:1.400.000 kişi olması halinde hesaba 13 lot (273TL) düşer.1.600.000 kişi olması halinde hesaba 11 lot (231TL) düşer.1.800.000 kişi olması halinde hesaba 10 lot (210TL) düşer.2.000.000 kişi olması halinde hesaba 9 lot (189TL) düşer.2.200.000 kişi olması halinde hesaba 8 lot (168TL) düşer.2.500.000 kişi olması halinde hesaba 7 lot (147TL) düşer.Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, 15-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka arza katılım için belirtilmiş olan banka listesinden faydalanabilirler.Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.ŞAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.ŞAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.ŞBurgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.ŞDeniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.ŞDinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.ŞGaranti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.ŞOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Unlu Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Baydöner hissesi 21 TL'den halka arz olacak.Baydöner'in halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Baydöner hissesinin sembolü "" olacakŞirket esas olarak hızlı tüketim sektöründe restoran ve yiyecek içecek segmentinde, AVM ve caddelerde faaliyet göstermektedir. Şirket Türkiye'deki şube ve bayileri (franchiselar) aracılığıyla et döner satış ile birlikte iskender, pide, çorba, salata, patates kızartması, turşu, künefe vb. satışı yapmaktadır.Şirket, sahibi olduğu "Baydöner", "Bursa İshakbey" ve "Pide by Pide" adı altında üç ayrı marka ile faaliyet göstermektedir. "Baydöner" markası ile "masaya servis" ve "paket servis" formatında, "Bursa İshakbey" ve "Pide by Pide" markaları ile "gel-al", "self servis", "paket servis" formatında hizmet vermektedir.Tatlıpınar Enerji halka arzının büyüklüğü 378 milyon TL olarak açıklandı.Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'dür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.Baydöner şirketindeki payların sahibi 50% ile "Levent Yılmaz" ve 50% ile Ferudun Tunçer olarak gözükmektedir.(Yukarıdaki Resim)