Bayburtlu çiftçi, depremzedelere tarlasını bağışladı

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı da olan Şeker, beldeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 9 dönüm tarlasının tapusunu, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'e teslim etti.



Ahmet Şeker, depremin ardından beldede yaşayan vatandaşların yardım için seferber olduğunu söyledi.



Çiftçilikle uğraşanların Tarım ve Orman Müdürü Ersen ile irtibata geçerek çeşitli yardımlarda bulunmak istediğini belirten Şeker, "Herkes karınca kararınca elinde 3 kuruş, 5 kuruş ne varsa verdi. Bu bizim toprağımız, bizim milletimiz, biz yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



"Anne sütü gibi helal olsun"



Şeker, ilkokul çocuğunun harçlığını vermesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Düşündüm, ben neyimi verebilirim? Orada insanlar soğukta duruyor, ben burada sıcakta yatmaktan utandım. Köyümüzde de Allah razı olsun hayvanlarını bağışlayanlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma babamdan kalma bir tarla var, onu bağışladım. Anne sütü gibi helal olsun."



Tarlanın dönümüne 40 bin lira fiyat biçtiğini ve birçok kişinin almak için talip olduğunu ifade eden Şeker, "Tapuyu İl Müdürümüz Selami Ersen'e veriyorum. Bütün işlemleri birlikte halledeceğiz." diye konuştu.



Tarım ve Orman Müdürü Ersen de Bayburt'ta çiftçilerin ilk günden itibaren depremden etkilenenlerin yardımına koştuğunu belirterek, "Çiftçimize yaptığı bu güzel bağıştan, devletin yanında olduğunu gösterdiği bu anlamlı bağıştan dolayı bütün Bayburt adına, depremzedeler adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.





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