Bay yanlış dizi oyuncuları, Bay yanlış nerede çekiliyor?

Bay Yanlış dizisi yayınlandığı günden itibaren ilgi çekmeye devam ediyor. İlgi çeken dizideki karakretler, oyuncular, senaryo, nerede çekildi, çekildiği ev nerede gibi soruları sıklıkla soruluyor. Peki Bay Yanlış dizi oyuncuları kim, Bay yanlış nerede çekiliyor, Bay yanlış çekildiği ev gibi detaylar konusunda haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Temmuz 2020 08:47
Bay yanlış dizi oyuncuları, Bay yanlış nerede çekiliyor?
Bay yanlış oyuncuları başrol oyuncuları ile birlikte bay yanlış çekildiği ev konularında bay yanlış nerede çekiliyor derayları için haberimizi derledik. Hayranları dizi oyuncuları olan Can Yaman ve Özge Gürel karakterleirnin yanında hayranları tarafından da birbirine çok yakıştırılan ikili oldular. Bu konuyla ilgili Bay yanlış detayları için derlediklerimiz bulunuyor.
Bay yanlış oyuncuları, nerede çekildi ve dahası için haberimiz detayları takip edebilirsiniz.

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLDİ, BAY YANLIŞ ÇEKİLDİĞİ EV

Bay Yanlış dizisinin çekimleri Bodrum, Göcek, ve Fethiye'de yapılıyor. Dizinin devamı ise İstanbul'da çekilecek.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİM?





BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM TANITIM



BAY YANLIŞ KONUSU Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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