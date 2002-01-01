BAUSuperMassive adını tarihe yazdırmak istiyor!
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin 17 galibiyetle namağlup lideri BAUSuperMassive, 18 galibiyet serisine sahip Fnatic rekorunu kırabilecek mi?
Şampiyonluk Ligi'nin ilk haftasından beri özellikle makro oyunda mükemmel performans sergileyen BAUSuperMassive çıktığı 17 maç boyunca mağlubiyet yüzü görmedi. Rakipleri karşısında oldukça baskın bir oyun sergileyen takım, 6 hafta boyunca rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. BAUSuperMassive şuan Şampiyonluk Ligi'nin açık ara lideri konumunda. Ligin lideri konumunu sağlamlaştırdığına göre takımın yeni bir hedef belirleme zamanı gelmişti değil mi? İşte bu yeni hedef Fnatic'in 18 maçlık galibiyet rekorunu kırmak ve adını League of Legends tarihine yazdırmak!
EU LCS takımlarından biri olan, herkesin yakından tanıdığı Fnatic, 2015 Yaz Mevsimi'nde 18 maçlık namağlup seriye sahip olarak adını League of Legends tarihine yazdırmıştı. Uzun zamandır kırılamayan bu rekor için artık yeni bir aday var; BAUSuperMassive.
Bugün saat 18:00'ı gösterdiğinde HWA Gaming ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan BAUSuperMassive bu maçtan alacağı bir galibiyetle Fnatic'in rekorunu egale edecek ve bu rekoru kırmaya bir adım daha yaklaşacak. Eğer BAUSuperMassive, HWA Gaming karşısında galibiyet alırsa bu rekoru kırmak için önünde son bir maç kalacak. Bu maçta da Youth.Crew ile karşılaşacak olan ekibi zor bir mücadele bekliyor. BAUSuperMassive, Fnatic'in rekorunu kırabilecek mi? Bunu 6.hafta sonunda öğreneceğiz.
Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna
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