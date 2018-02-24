BAU.SuperMassive'den 17'de 17

Analiz masasında yapılanoylamasınıkazandı.Karşılaşmanın seçim yasaklama ekranı şu şekilde:oylamasını kazanan taraf iseoldu.Karşılaşmada ilk kan dakika 5'e yaklaşırken geldi. Galakticos tarafının ormanında çıkan savaşta GBM rakip ormancıyı katlederek ilk kan avantjını hanesine yazdırdı. Galakticos'un yeni orta koridor oyuncusu Swing buna karşılık verdi ve rakip ormancıyı öldürdü ancak GBM onu da katlederek 2'de 2 yaptı.Karşılaşmanın devamında BAU.SuperMassive alışık olduğumuz oyun tarzına devam etti ve rakipten skorlar ve kuleler almaya devam etti. Dakika 18'e geldiğinde iki taraf arasındai altın farkı SUP lehine 10k civarındaydı.Galakticos oyunda tutunabilmek adına dakika 20'de bir takım savaşı başlattı ancak sonuç istedikleri gibi olmadı. BAU.SuperMassive bu savaştan 4 skor aldı ardında da Baron güçlendirmesini kazandı.Baron hamlesi sonrası Galakticos'un yapabileceği bir şey kalmadı. 24 dakika süren bu karşılaşmanın gelibi BAU.SuperMassive oldu.