BAU.SuperMassive tarihe geçti!

Bugün YoutCREW'la çıktığı mücadeleden de galibiyet alarak ayrılan BAU.SuperMassive yenilgisiz olarak aldığı 19.galibiyetiyle League of Legends tarihine adını yazdırdı.

EU LCS 2015 Yaz Mevsimi'nde Fnatic 18 maç boyunca hiç yenilgi almayarak tarihe geçmişti. Uzun zamandır kırılamayan bu rekor, bugün BAU.SuperMassive tarafından kırıldı. Takım bugün çıktığı 19. karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı ve BAU.SuperMassive böylece adını League of Legends tarihine yazdırmış oldu.

6.haftayı da mağlubiyet almadan kapatan BAU.SuperMassive'in 19 galibiyetli bu serisini arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer ilerleyen haftalarda da takım galibiyet almaya devam ederse bu rekorun ellerinden alınması oldukça zor olacak gibi görünüyor.

Bizde Sporx ailesi olarak BAU.SuperMassive'i bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Tebrikler BAU.SuperMassive!

Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna 

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