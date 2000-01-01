Batum opsiyonunu kullandı, Hornets'ta kalacak

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Charlotte Hornets forveti Nicolas Batum, 27 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmaya ve 2020-21 sezonunda Hornets'le kalmaya karar verdi.



Veteran oyuncu, 2019-20 sezonunda 3.6 sayı, 4.5 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynamıştı. Önümüzdeki sezon, 2016 yılında Hornets ile imzaladığı beş yıllığı 120 milyon dolarlık anlaşmasını sona erdirecek.



2015'te Hornets'e katılmadan önce Portland Trail Blazers'da oynayan Batum, 12 yıllık NBA kariyeri boyunca 11.6 sayı, 5.2 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarına sahip.



Kariyerinin en kötü sezonunu 2019-20 sezonunda geçiren Batum, kariyerinin en düşüğü olan %34.6 genel ve %28.6 üçlük isabetleri yakalamıştı.



