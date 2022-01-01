Batum açıkladı!: Kawhi ve PG ne zaman dönecek?

LA Clippers'ın veteran oyuncusu Nicolas Batum, takım arkadaşları Kawhi Leonard ve Paul George'un parkelere dönüş tarihleri hakkında bir güncelleme yaptı.



Kawhi ve George'un muhtemel olarak ne zaman döneceğini kesin olarak kimse bilmese de, Batum, Twitch'te First Team ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda konuya biraz açıklık getirdi.



Batum, iki saati aşan bir röportajda, Leonard ve George'un muhtemel geri dönüş zamanları hakkında şunları söyledi:



"All-Star molasından sonra veya Mart ayının başlarında geri döneceklerini umuyoruz. Salı sabahı deplasman yolculuğu için ayrılmadan önce KOVID testimi yaptırmak için spor salonuna gittiğimde, Kawhi'ı terlemiş bir biçimde egzersiz yaparken görmüştüm. Bu sezon dönecek mi bilmiyorum ama öyle umuyorum.



Önümüzdeki altı hafta içinde (playofflardan tam bir ay önce) dönerlerse, etraflarında iyi seviyede oyunculardan oluşan bir ekibimiz var."



Batum ek olarak, Leonard'ın karşısında rakip olmadan topla antrenman yaptığını da sözlerine ekledi.



Başlangıçta, Kawhi'ın dönüş zamanı için en iyimser senaryosunun All-Star arasından sonra Mart ayında olduğu söylenmişti.



